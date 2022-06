Che cos’è l’IoT e quali sono le sue principali applicazioni

Con IoT (acronimo di Internet Of Things) ci si riferisce a oggetti fisici di utilizzo quotidiano connessi a Internet. Si va dagli oggetti più usati in casa, come le lampadine, alle risorse utilizzate in ambito sanitario, come i dispositivi medici, fino ai wereable device e addirittura le smart city.

In questa puntata di “Crypto ma non troppo“, Donatella Maisto racconterà dei brevi cenni di storia dell’IoT, così da comprendere cosa vuol dire oggetto smart e l’architettura di un ecosistema IoT, ma analizzerà anche gli aspetti che devono essere tenuti in considerazione nell’implementare una buona sicurezza in ambito IoT.