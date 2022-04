Come può l’Intelligenza Artificiale migliorare le nostre vite

L’Intelligenza Artificiale pervade la nostra quotidianità. Nel 2021 il mercato relativo all’intelligenza artificiale, secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence 2022, ha toccato il valore di 380 milioni di euro, segnando un +27% rispetto all’anno precedente.

É importante comprendere cosa vuol dire AI, Machine Learning e Deep Learning per una sempre più attiva e sinergica comprensione delle tecnologie che ci circondano e che utilizziamo a lavoro e nel nostro tempo libero.

In questa puntata di “Crypto ma non troppo“, Donatella Maisto ci racconta cos’è l’Intelligenza Artificiale e come prepararci a farla entrare nelle nostre vite.