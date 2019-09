Consumi, boom del biologico: nel carrello per 2 italiani su 3

editato in: da

(Teleborsa) – Quasi due italiani su tre (64%) acquistano prodotti alimentari biologici regolarmente (22%) o occasionalmente (42%).

E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè presentata in occasione del Sana di Bologna, il Salone internazionale del biologico e del naturale.

I consumi di prodotti biologici degli italiani hanno raggiunto nel 2018 il valore di 3,6 miliardi con un aumento del 178% nel corso dell’ultimo anno, ma la tendenza positiva continua anche nel 2019 con le vendite nella grande distribuzione organizzata in aumento del 5% nel primo semestre secondo Nomisma.

Si tratta, continua Coldiretti, della punta dell’iceberg della decisa svolta green a tavola, con quasi sei italiani su dieci (59%) che hanno fatto la spesa dal contadino almeno una volta al mese nell’ultimo anno in frantoi, malghe, cantine, aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori, per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori che non devono percorrere lunghe distanze con mezzi inquinanti. Ma c’è anche un 33% degli italiani che si impegna con i propri comportamenti di acquisto a sostenere la biodiversità, per salvare prodotti a rischio di estinzione.

L’Italia è leader in Europa per numero di imprese che coltivano biologico, con circa 79 mila operatori e 2 milioni di terreno coltivati bio nel 2018. Non solo, l’incidenza della superficie biologica nel nostro Paese ha raggiunto, nel 2018, il 15,5% di quella totale nazionale, una percentuale di gran lunga superiore alla media dell’Unione Europea.