Clima, India “gela” Cop 26: niente accordo su emissioni zero

La strada che porta all’accordo sul clima è lunga e, ovviamente, in salita. Archiviato il G20 di Roma, i riflettori si sono immediatamente spostati a Glasgow, in Scozia, per la 26esima conferenza degli Stati firmatari della convenzione ONU sul clima (Cop26), altro appuntamento centrale nell’agenda dei cosiddetti grandi.

Occorre agire subito: questo l’appello dei capi di governo. Ma bastano poche ore per capire che la strada per raggiungere un accordo che consenta di azzerare le emissioni nel 2050 è in salita. Il leader cinese Xi Jinping manda un messaggio scritto al summit e in contemporanea il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin critica gli Usa, per l’inquinamento del passato: le sue emissioni storiche sono 8 volte quella della Cina.

Clima, l’India “gela” tutti