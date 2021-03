Sostenibilità, persona e crescita inclusiva al centro dei CEOforLIFE Awards

editato in: da

Coniugare innovazione e rispetto dell’ambiente e della persona per una crescita economica inclusiva, attenta ad avere un impatto positivo sulla società: questi i temi su cui si confronteranno oltre 50 tra CEO e Presidenti delle più importanti aziende italiane e multinazionali maggiormente impegnati sul tema della sostenibilità durante l’edizione di lancio dei CEOforLIFE Awards.

I CEOforLIFE Awards, che si terranno online il 18, 19 e 20 marzo, rappresentano l’occasione per valorizzare, condividere e amplificare le attività e i “progetti per la vita” dei CEO e delle Aziende in prima linea sul tema dell’economia circolare e dello sviluppo sociale, che fanno parte della Community dei CEOforLIFE.

“Con CEOforLIFE abbiamo voluto non soltanto dare voce alle iniziative di sostenibilità portate avanti dai CEO e dalle aziende più in linea con i 17 obiettivi dell’ONU (SDGs), ma creare una condivisione virtuosa di best practice ed esperienze che mettono la ricerca di una crescita più inclusiva alla base delle strategie di business, per creare un sistema di alleanze che solo può consentire in questa fase la ripresa del Paese”, afferma Giordano Fatali, Presidente e Founder di CEOforLIFE.

Nelle giornate del 18 e 19 marzo 2021 si svolgerà live (dalle ore 09.00 alle ore 17.00) la maratona visibile a questo link, durante la quale i CEO saranno chiamati a raccontare la loro esperienza e le loro iniziative che generano ricadute positive non solo in termini di business, ma soprattutto di valore generato per la società e l’ambiente, secondo quanto stabilito dagli Obiettivi delle Nazioni Unite.