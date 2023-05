Bosch facilita i processi legati alla modalità di ricarica dei veicoli

Fonte: Ufficio Stampa

Secondo le stime di Bosch entro il 2023, a livello globale, più di un nuovo veicolo su tre sarà elettrico, mentre in Europa potrebbero essere addirittura due su tre. Entro il 2035, inoltre, un’auto su due di nuova immatricolazione sarà elettrica. Questi sono dati incoraggianti a testimonianza dell’aumento dei veicoli elettrici in circolazione, un elemento chiave per la realizzazione di una mobilità più sostenibile e per il raggiungimento di elementi legati al clima.

In questo contesto Bosch svolge un ruolo cruciale in quanto è già impegnata adottando un processo di facilitazione della modalità di ricarica dei veicoli elettrici. Diverse, infatti, sono le problematiche strettamente legate a questo tema: ne sono esempio il grado di convenienza di ricarica di un veicolo, il tempo impiegato per trovare un punto di ricarica o la facilità o meno di ricarica di un veicolo elettrico.

Bosch è impegnata nel ricercare delle possibili soluzioni per risolvere queste criticità, innanzitutto mettendo a disposizione per i propri clienti 450.000 punti di carica a uso pubblico in 30 Paesi europei e fornendo anche soluzioni di ricarica per auto elettriche alle case costruttrici e alle aziende che possono essere facilmente integrate nel sistema di infotainment del costruttore, assicurando che l’esperienza di guida e di ricarica siano coerenti col marchio. In questo modo Bosch, attraverso i suoi servizi di ricarica, renderà il ricorso alla mobilità elettrica più facilmente integrabile nel quotidiano.

“La semplificazione del processo di ricarica dei veicoli elettrici riduce lo stress dovuto al timore di restare senza autonomia ed è un prerequisito per il diffondersi di questa tecnologia. I servizi di ricarica Bosch offrono a chi guida un’auto elettrica facile accesso a una delle reti di punti di ricarica più grandi d’Europa, in costante crescita”- Markus Heyn, membro del Board of Management di Bosch e Presidente del settore di business Mobility Solutions.

Infine, Bosch offre soluzioni anche agli operatori dei punti di ricarica attraverso servizi software che consentono il controllo e la gestione remota dei punti di ricarica integrandoli nella rete Bosch, che risulta essere in continua espansione: entro il 2023 si stima, infatti, che arriverà a contare circa 700.000 punti di ricarica in Europa, Nord-America e nella regione Asia-Pacifico.