Blocchi per energia solare: cosa sono e che pregi hanno

Il futuro del fotovoltaico in una sfera di vetro. Che ruota sul tetto

Dei blocchi di vetro trasparente che producono energia, forniscono isolamento termico e permettono di far passare la luce, ecco la nuova frontiera dell’energia solare.

Ad inventarli sono stati gli scienziati dell’Università di Exeter e si compongono di parallelepipedi contenenti delle cellule solari di dimensioni ridotte, in grado peraltro di lasciare entrare negli edifici in cui si trovano la luce del sole.

Il loro nome è Solar Squared, sono capaci di assorbire quanto più possibile la luce solare, ovunque vengano applicati, anche in zone dove l’esposizione non è ottimale. La luce viene poi concentrata su delle piccole cellule solari.

Non c’è da sorprendersi se nell’ambito della produzione di energia solare si guardi sempre più spesso al vetro con l’intento di mantenerne la trasparenza. Recentemente alcuni scienziati della Michigan State University hanno spiegato sulla rivista Nature Energy come delle particelle trasparenti siano alla base di un’innovativa tecnologia sperimentata dai ricercatori stessi che applicata ai normali vetri o altre superfici trasparenti degli oggetti di uso comune, ne preserva la trasparenza e nel medesimo tempo permette la produzione di energia solare da parte dell’oggetto in questione. Con questa tecnologia potenzialmente ogni oggetto di vetro, dai finestrini delle auto agli schermi dei cellulari, potrebbe essere usato per produrre energia solare.

Non resta che aspettare che queste nuove tecnologie arrivino anche in Italia. Il nostro Paese peraltro, secondo un rapporto dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), organizzazione intergovernativa dell’Ocse che raccoglie 29 fra i paesi più industrializzati al mondo, risulta essere la nazione al mondo che utilizza maggiormente l’energia solare con l’8% dei suoi consumi energetici coperto dal fotovoltaico.