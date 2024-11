Fonte: Atp Tour Da un approccio ambientale a una visione Esg completa, Torino per le Atp Finals guida l'innovazione nel mondo dello sport, ispirando un futuro più verde ed equo

La sostenibilità è diventata un imperativo globale che attraversa tutti i settori, mettendo al centro le agende di Stati, governi e aziende. Oggi, le organizzazioni sono chiamate a definire obiettivi chiari in materia di ambiente, società e governance (Esg), orientando le loro strategie verso una crescita più equa e rispettosa delle risorse naturali. In questo contesto, il mondo dello sport ha un ruolo cruciale da svolgere, non solo come veicolo di intrattenimento, ma come potente strumento di sensibilizzazione e cambiamento. Gli eventi sportivi, grazie alla loro capacità di raggiungere milioni di spettatori a livello globale, hanno una responsabilità fondamentale nell’incoraggiare comportamenti più sostenibili tra i partecipanti, i tifosi e gli sponsor.

Nel corso delle prime edizioni delle Nitto Atp Finals, la sostenibilità è stata affrontata principalmente dal punto di vista ambientale. L’attenzione si è concentrata sul ridurre l’impatto ecologico dell’evento, anche grazie alla collaborazione con i partner che hanno promosso azioni concrete, come il riciclo dei materiali e la riduzione delle emissioni di carbonio. Tuttavia, per l’edizione 2024, l’approccio si è arricchito, estendendo l’impegno anche agli aspetti sociali e di governance. La sostenibilità non è più solo una questione legata all’ambiente, ma è diventata un concetto che abbraccia tutti gli ambiti che contribuiscono a un futuro migliore e più equo.

Quest’anno, in particolare, è stato sviluppato un progetto Esg (ambientale, sociale e di governance) in collaborazione con Enovation Consulting, una società specializzata in sostenibilità applicata al settore sportivo. Questo progetto ha l’obiettivo di supportare la Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) nell’attuazione di un piano ambizioso che guiderà le edizioni delle Nitto Atp Finals 2024 e 2025. Tale piano comprende non solo iniziative concrete per ridurre l’impatto ambientale, ma anche strategie per migliorare la responsabilità sociale dell’evento, promuovendo l’inclusività, il rispetto per i diritti umani e una governance più trasparente e responsabile.

Con questo approccio, le Nitto Atp Finals non si limitano più a essere un evento sportivo di alto livello, ma si confermano come una piattaforma per diffondere valori di sostenibilità che vanno oltre i confini del campo da gioco, ispirando un cambiamento positivo anche nella vita quotidiana di tutti.

L’impegno per la sostenibilità delle Nitto Atp Finals, un approccio basato sui dati

L’impegno della manifestazione per la sostenibilità si fonda su un rigoroso approccio scientifico e tecnico, che si riflette anche nell’analisi e nella misurazione dell’impronta ecologica del torneo. Per l’edizione 2024, è stato costituito un team dedicato che, in collaborazione con Enovation Consulting, sta monitorando l’impatto ambientale dell’evento seguendo il Ghg Protocol (Greenhouse Gas Protocol), uno degli standard più riconosciuti a livello internazionale per la misurazione delle emissioni di gas serra.

Cristiana Pace, CEO di Enovation, sottolinea l’approccio scientifico della società, che si occupa di sostenibilità applicata ai grandi eventi sportivi. Secondo Pace, il lavoro della sua azienda consiste in uno studio approfondito che prende in esame tutti gli aspetti legati all’impatto ambientale, a partire dalle emissioni di gas serra fino ai trasporti e ad altri fattori rilevanti. “Lo facciamo attraverso uno studio accurato dei numeri, considerando ogni dettaglio per determinare l’effettivo impatto dell’evento sull’ambiente”, afferma la Ceo.

L’analisi delle emissioni viene suddivisa in tre categorie principali, note come Scope:

Scope 1 : emissioni che provengono direttamente dalle attività del torneo, come quelle generate dal consumo di energia sul posto, dalle operazioni interne e dai veicoli utilizzati;

: emissioni che provengono direttamente dalle attività del torneo, come quelle generate dal consumo di energia sul posto, dalle operazioni interne e dai veicoli utilizzati; Scope 2 : emissioni derivanti dall’ energia acquistata per alimentare le strutture e le infrastrutture utilizzate durante l’evento;

: emissioni derivanti dall’ acquistata per alimentare le strutture e le infrastrutture utilizzate durante l’evento; Scope 3: emissioni indirette, incluse quelle legate ai viaggi dei fan, all’utilizzo di materiali per l’allestimento e ad altri fattori legati alla catena di approvvigionamento.

Questo approccio dettagliato consente di tracciare con precisione le fonti di inquinamento e di pianificare interventi correttivi più mirati per ridurre l’impatto ambientale dell’evento.

Marco Martinasso, direttore generale della Fitp, ha spiegato l’importanza di questa collaborazione con Enovation, evidenziando come la partnership consenta di monitorare i dati in modo più preciso. “Abbiamo scelto di lavorare con una società specializzata, in modo da poter raccogliere dati concreti e adottare misure correttive già a partire dal prossimo anno”, ha dichiarato Martinasso. Questa attenzione al monitoraggio e alla gestione dei dati rappresenta un passo fondamentale verso un impegno concreto nella riduzione dell’impatto ecologico delle Nitto Atp Finals, permettendo di rendere l’evento sempre più sostenibile nel lungo periodo.

L’iniziativa è anche un passo fondamentale in preparazione delle Nitto Atp Finals 2025, l’ultima edizione che si terrà a Torino. L’obiettivo è garantire che la manifestazione si concluda con un bilancio ambientale positivo, facendo della sostenibilità un pilastro fondamentale dell’evento. Alla fine dell’edizione 2024, sarà redatto un Report Esg che conterrà tutte le informazioni raccolte, offrendo una base solida per ulteriori miglioramenti e interventi futuri, affinché il torneo possa diventare sempre più ecocompatibile nelle prossime edizioni.

Le Nitto Atp Finals di Torino, un evento green anche fuori dal campo

La sostenibilità delle Nitto Atp Finals non si limita solo all’interno dell’arena, ma si estende anche al modo in cui i tifosi raggiungono Torino e a come vengono gestite le risorse durante l’evento. Grazie a una partnership con Lexus, la flotta ufficiale per il trasporto di atleti e staff è completamente elettrificata, riducendo significativamente le emissioni di CO2. Inoltre, per incentivare l’uso del trasporto pubblico, Trenitalia offre biglietti scontati per il pubblico che desidera raggiungere Torino in modo ecologico.

Cristiana Pace, di Enovation Consulting, ha evidenziato l’importanza della mobilità sostenibile, ricordando che “generalmente, per un evento sportivo, l’85% delle emissioni proviene dal trasporto dei fan”. La mobilità rappresenta, quindi, una delle aree chiave su cui concentrarsi per ridurre l’impronta ecologica dell’evento.

Ma l’impegno verso la sostenibilità non si ferma al trasporto: all’interno dell’arena e della Fan Zone, le scelte ecologiche si riflettono anche nelle aree di ristoro. Un esempio concreto è che il 75% del cibo servito proviene da fornitori locali, riducendo così l’impatto derivante dal trasporto delle merci. Inoltre, sono disponibili opzioni vegetariane e vegane, che contribuiscono ulteriormente alla riduzione delle emissioni e degli sprechi alimentari. Per combattere quest’ultimo aspetto, tutti i prodotti non consumati sono donati al Banco Alimentare, contribuendo a ridurre gli sprechi e a supportare le persone in difficoltà.

L’impegno per la sostenibilità è condiviso anche con diversi partner che partecipano attivamente all’iniziativa. Valmora, ad esempio, presenta bottigliette realizzate con plastica riciclataal 100%, riducendo l’utilizzo di materiali vergini. Lavazza, invece, contribuisce utilizzando miscele provenienti dai suoi progetti sociali a Cuba, servite in tazzine di carta che rispettano gli standard ecologici.

Sostenibilità alle Nitto Atp Finals, esperimenti e iniziative green

Le Nitto Atp Finals si distinguono per una serie di esperimenti e iniziative di sostenibilità, che contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche ecologiche. Alcune di queste iniziative sono state avviate nel 2023 come parte del Torino Green Project, un programma che mira a rendere l’evento sempre più sostenibile.

Un esempio concreto di questa attenzione all’ambiente è rappresentato dai cestini per la raccolta differenziata, che sono alimentati tramite energia solare. Posizionati all’interno dell’Inalpi Arena, questi cestini facilitano una corretta gestione dei rifiuti, riducendo al minimo l’impatto ecologico dell’evento. Inoltre, molti dei prodotti utilizzati durante le Finals sono plastic-free, promuovendo l’uso di materiali più sostenibili e riducendo l’uso della plastica monouso.

Un’altra iniziativa significativa è il programma “Second Life”, che consente di dare una nuova vita agli oggetti utilizzati durante il torneo. Le palline da tennis usate vengono raccolte e riutilizzate in attività sportive locali, favorendo il riciclo e contribuendo allo sviluppo di iniziative sociali e comunitarie legate allo sport.

Torino Green Project, innovazioni sostenibili per il 2024

Una delle novità più significative del Torino Green Project per il 2024, supportato da Nitto, è la creazione del Green Wall, un “muro” verde realizzato con piante all’ingresso dell’Inalpi Arena. Questa parete naturale non solo arricchisce l’ambiente con un tocco estetico, ma contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di CO2 e dei livelli di rumore. Inoltre, offre ai tifosi un’esperienza ravvicinata con la biodiversità, creando un’atmosfera più sostenibile e ecologica.

La Fan Zone è stata progettata con numerosi angoli e spazi verdi, contribuendo ulteriormente alla qualità dell’aria e alla gestione delle emissioni. Alla fine del torneo, il Green Wall verrà trasferito in città, dove entrerà a far parte del progetto “Nature-Based Solution”, destinato a migliorare la qualità ambientale e a promuovere soluzioni ecologiche nel tessuto urbano di Torino.

Torino ha adottato i valori della sostenibilità e dell’innovazione come principi fondamentali, ottenendo riconoscimenti a livello europeo per il suo impegno. La città è stata selezionata tra le finaliste del premio della Commissione Europea per la “Capitale europea dell’innovazione”, un segno tangibile dell’impegno verso pratiche innovative e sostenibili.

Inoltre, gli investimenti del Next Generation EU hanno posto una particolare attenzione allo sport inclusivo e sostenibile, sottolineando l’importanza di integrare pratiche verdi nel mondo sportivo e nelle città che ospitano grandi eventi.

Nitto e la sostenibilità, obiettivi ambiziosi per il futuro

Per Nitto, title sponsor delle Nitto Atp Finals, la sostenibilità è un pilastro fondamentale nella strategia aziendale. L’azienda ha l’obiettivo di posizionarsi come una delle principali Essential top Esg company, con l’impegno di orientare le proprie attività verso il benessere dell’umanità e la salvaguardia del Pianeta.

Gli obiettivi di Nitto includono una riduzione delle emissioni di Scope 1 e Scope 2 del 46% e una riduzione del 20% per le emissioni Scope 3 entro il 2030. Per Nitto Europa, l’obiettivo di riduzione delle emissioni è ancora più ambizioso, allineandosi agli obiettivi dell’Unione Europea, con un taglio previsto del 70%.

L’azienda pone inoltre grande enfasi sull’economia circolare, con particolare attenzione al diritto alla riparazione. L’innovazione, secondo Nitto, deve essere il motore per la creazione di valore, senza compromettere l’uso delle risorse naturali. Questo approccio è fondamentale per garantire che la produzione e il consumo siano compatibili con la sostenibilità a lungo termine.