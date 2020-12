Sconto affitti dl Ristori: come funziona e destinatari

Con il prolungamento dello stato di emergenza sanitaria, le nuove restrizioni anti-Covid e l’annunciata terza ondata, dunque, l’Esecutivo ha pensato a misure specifiche volte a contrastare la crisi economica scatenata dalla pandemia, cercando di andare incontro a famiglie e singoli contribuenti, “premiando” anche chi rende tutto questo possibile.

Sconto affitti: istituito fondo di 50 milioni di euro

La misura approvata dal Governo, oltre al rimborso dello sconto affitti ai proprietari degli immobili, prevede anche l’istituzione nel 2021 di un fondo di 50 milioni di euro da destinare alla “sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali” nelle zone ad “alta tensione abitativa” e solo per chi non è in cedolare secca.

La platea dei beneficiari è limitata, poiché le risorse stanziate consentono al momento di agire delimitando un preciso gruppo di destinatari (la misura infatti – come già anticipato – sarà valida solo nelle città ad alta tensione abitativa e solo per chi non è in cedolare secca).