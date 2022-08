I giorni per mettersi in pari con il Fisco sono agli sgoccioli: il termine ultimo per saldare le rate della Rottamazione-ter e del “Saldo e stralcio” è scattato lo scorso 31 luglio ma grazie ai cinque giorni di tolleranza sulla scadenza previsti per legge i contribuenti hanno tempo ancora fino all’8 agosto.

Rottamazione-ter e saldo e stralcio, ultimi giorni per pagare le rate: le scadenze

Le quote originariamente da versare nel 2021 si riferiscono alle scadenze del 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre dell’anno passato. Se il versamento delle somme dovute non verrà realizzato entro l’8 agosto, o effettuato con importi parziali, i vantaggi della rottamazione ter decadranno e versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Sempre per effetto della legge di conversione del “Decreto sostegni-ter”, vale la scadenza del 31 luglio con tolleranza fino all’8 agosto anche per i benefici del “Saldo e stralcio” per i contribuenti che non hanno saldato le rate previste per il 31 marzo e il 31 luglio.

Per effettuare i pagamenti si devono prendere come riferimento i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2021 cioè di febbraio, maggio, luglio e novembre per la “Rottamazione-ter” e di marzo e luglio per il “Saldo e stralcio” (qui avevamo riportato i fattori a sostegno di un’ipotesi valutata dallo scorso governo per una rottamazione quater).

In caso di smarrimento dei bollettini di pagamento, è possibile scaricarli dal portale entrando nell’area riservata oppure riceverli, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “ Comunicazione delle somme dovute e moduli di pagamento ”.

Oltre a passare dal servizio “Paga online” disponibile nell’area pubblica del portale e dell’App Equiclick, per effettuare i versamenti è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.

Come ricorda il sito il Fisco sul sito “si può pagare anche agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione ‘Trova lo sportello e Prenota’. Infine – si legge – è possibile effettuare il versamento delle rate mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi Relazioni Esterne e Governance Relazioni con i Media 2 ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione” (qui avevamo riportato tutte le informazioni sulle scadenze della rottamazione delle cartelle).

Rottamazione-ter e saldo e stralcio, ultimi giorni per pagare le rate: il servizio di videochiamata

Coloro che dovessero presentare dei dubbi e avessero necessità di chiarimenti o assistenza, possono prenotare una videochiamata direttamente con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Dall’altra parte sarà collegato un operatore con le stesse funzioni degli sportelli degli uffici provinciali, come ad esempio fornire informazioni, assistenza per richieste di rateizzazioni, di sospensione o di rimborso.

Il servizio è attivo in tutte le province delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’ Aosta e Veneto, nelle province autonome di Trento e Bolzano e in quelle di Roma, Milano e Brescia. L’appuntamento si può prenotare prenotare direttamente dall’area riservata del portale utilizzando le credenziali SPID e CIE nella sezione “Appuntamenti e contatti”.