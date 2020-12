Rottamazione ter e Saldo e stralcio: le faq dell’Agenzia delle Entrate

Per effettuare il pagamento delle cartelle, entro i termini previsti, è possibile utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso, in alternativa possono essere scaricati direttamente accedendo al servizio online dell’Agenzia delle Entrate.

È importante ricordate che, il dl Ristori quater non prevede alcun ritardo rispetto al termine del 1° marzo 2021. Quindi, il pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della ”Rottamazione-ter” e/o del ”Saldo e stralcio” effettuato dopo il 1° marzo 2021 sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative. Per le rate dell’anno 2021 resta confermato, invece, il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della definizione agevolata.

Il Decreto Rilancio ha comunque previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di “Rottamazione-ter” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio per non aver pagato entro i termini. Lo stesso dl, inoltre, ha portato da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive (che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento), mentre il Decreto Ristori quater ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.