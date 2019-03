Quanto pesano IVA e accise sui carburanti

editato in: da

Fare il pieno di carburante al proprio veicolo ha un costo, ma da cosa è determinato?

Spostarsi da una parte all’altra della città per raggiungere il proprio posto di lavoro o anche per effettuare una commissione, significa dover alimentare la propria auto con il carburante. Quest’ultimo ha costi differenti in base alla tipologia, ovvero se si tratta di benzina, diesel o gpl. Tuttavia, il prezzo finale che paghiamo dipende da diversi fattori: vediamo quali.

Se la quota delle accise è fissa, l’IVA e il prezzo industriale del carburante invece possono subire alcune variazioni. Rispetto al 2018 ad esempio, l’anno corrente ha visto un calo generale sul prezzo del carburante. Per quanto riguarda la benzina infatti, il costo al litro era di 1,56€ al litro a fronte di 1,49€ a litro pagato a gennaio 2019.

Stessa cosa anche per il gpl: nel 2018 il prezzo è stato di 0,67 centesimi a litro, mentre nell’anno corrente il prezzo è sceso a 0,65 centesimi. Un -0,6% è stato registrato anche per il gasolio: se a gennaio 2018 costava 1,44€ al litro, nello stesso mese del 2019 il prezzo è stato di 1,43€.

Questi sono i prezzi finali, ma quanto influiscono su di essi accise e IVA? Le accise sono fisse e sono determinate per legge. Il loro peso è di 728,40€ per ogni 1.000 litri per la benzina, di 617,40€ per il gasolio e di 147,27€ per il gpl.

Tuttavia, a modificare il prezzo ultimo del carburante è il costo industriale dettato dalle esigenze di mercato e questo influisce sull’IVA. Vediamo nel dettaglio come costo industriale e IVA, hanno influito sul prezzo finale nel biennio 2018-2019 sulle varie tipologie di carburante.

Questo è stato il peso del costo industriale sul prezzo del carburante:

benzina . A gennaio 2018 è stato di 557,34€, mentre a gennaio 2019 è stato di 493,02€;

. A gennaio 2018 è stato di 557,34€, mentre a gennaio 2019 è stato di 493,02€; gasolio . A gennaio 2018 è stato di 565,60€, mentre a gennaio 2019 è stato di 558,61€;

. A gennaio 2018 è stato di 565,60€, mentre a gennaio 2019 è stato di 558,61€; gpl. A gennaio 2018 è stato di 407,60€, mentre a gennaio 2019 è stato di 319,29€.

Il peso dell’IVA sul prezzo finale è stato invece questo: