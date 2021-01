Nuovo bonus Inps da 1.000 euro, a chi spetta

editato in: da

Un nuovo decreto, una nuova tranche di aiuti: il Governo è al lavoro sul Ristori 5, con il quale ha intenzione di approvare un bonus 1.000 euro Inps destinato ad aziende e imprenditori in difficoltà a causa dell’emergenza Covid.

Nuovo bonus Inps da 1.000 euro: requisiti e destinatari

La pandemia ha messo in ginocchio interi settori in Italia, con le aziende costrette a chiudere a causa del lockdown e imprenditori e liberi professionisti privati di un’entrata fissa, il Governo è dovuto correre ai ripari nel 2020. Nuovi bonus per fronteggiare la crisi scatenata dalla pandemia da Covid-19, proprio perché l’allerta non si è ancora abbassata, saranno approvati anche nel 2021, nell’attesa che l’emergenza sanitaria rientri del tutto e che la campagna vaccinale riesca – una volta per tutte – a frenare la diffusione del virus.

Nello specifico, l’Esecutivo – come accennato sopra – starebbe lavorando a un nuovo bonus Inps da 1.000 euro destinato ai liberi professionisti, lavoratori autonomi, in possesso di p. IVA. Il contributo economico questa volta verrebbe destinato a chi è in possesso dei seguenti requisiti, ovvero:

reddito annuo inferiore a 50 mila euro;

inferiore a 50 mila euro; p. Iva aperta e attiva da almeno tre anni;

e attiva da almeno tre anni; posizione contributiva regolare (se nei tre anni precedenti i contributi allo stato risultano regolarmente versati);

regolare (se nei tre anni precedenti i contributi allo stato risultano regolarmente versati); calo del fatturato pari o superiore al 33% nel corso del 2020, rispetto all’anno precedente, a causa delle restrizioni imposte a seguito del blocco delle attività.

Come richiedere il nuovo bonus Inps da 1.000 euro

Non è stato chiarito ancora se il nuovo bonus Inps da 1.000 euro dovrà essere richiesto appositamente dal contribuente beneficiario o se, come accaduto per altri bonus, sarà lo Stato ad accreditare automaticamente la somma spettante ai lavoratori liberi professionisti che ne hanno diritto.

Intanto, insieme all’incentivo economico, il Governo lavora ad altre misure che hanno come obiettivo quello di sostenere i contribuenti più colpiti dalla crisi. Tra questi, per esempio, l’impegno dello Stato di farsi carico dei contributi relativi all’anno 2021 versando – per alcune categorie, probabilmente le più svantaggiate – le somme relative all’Erario.

Infine, sempre per andare incontro agli imprenditori e i lavoratori autonomi – il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato una nuova pace fiscale che, tra le altre cose, prevede il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali nel 2021 e una proroga per tutti coloro che sono in difficoltà.