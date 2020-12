Lotteria degli scontrini, tutti i premi e come riscuoterli

editato in: da

Manca ormai poco all’avvio della tanto attesa Lotteria degli scontrini. Il decreto Rilancio aveva modificato la data, spostandola al 1° gennaio 2021.

Da oggi 1° dicembre 2020 è possibile già registrarsi sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it e ottenere il codice lotteria da esibire agli esercenti per i pagamenti.

Lotteria degli scontrini, come funziona

Per chi non lo sapesse, la partecipazione alla Lotteria degli scontrini è gratis perché è collegata ai normali acquisti.

Tutti i maggiorenni residenti in Italia possono partecipare alla Lotteria degli scontrini semplicemente acquistando, in contanti o con carte, beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto. Non valgono invece gli acquisti online.

Basta procurarsi il cosiddetto codice lotteria (qui vi spieghiamo nel dettaglio come si fa) sul sito ad hoc creato dall’Agenzia dei monopoli e mostrarlo all’esercente al momento dell’acquisto. Così, lo scontrino elettronico consentirà di partecipare alla lotteria.

Come funziona? A ciascuno spetta un biglietto virtuale per ogni euro speso (valgono anche le spese sanitarie), fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro. 10 scontrini possono quindi farvi ottenere fino a 10mila biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100mila e così via.

I premi della Lotteria degli scontrini

Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Le estrazioni ordinarie premiano solo i consumatori:

7 premi di 5mila euro ciascuno ogni settimana;

3 premi da 30mila euro ciascuno ogni mese;

1 premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore sia l’esercente:

15 premi da 25mila euro ciascuno per il consumatore e 15 premi da 5mila euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;

10 premi di 100mila euro ciascuno per il consumatore e 10 premi di 20mila euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;

1 premio di 5 milioni di euro per il consumatore e 1 premio di 1 milione di euro per l’esercente, ogni anno.

Come riscuotere i premi

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.

L’Agenzia informa sempre il vincitore tramite una raccomandata A/R o una mail PEC. Inoltre, se avrete inserito nell’area riservata il vostro numero di cellulare, vi verrà inviata anche una comunicazione informale tramite SMS.

I premi non saranno più reclamabili trascorsi 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita.

Nello specifico, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli darà notizia formale della vincita: