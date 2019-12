Le tasse nascoste che pagano gli italiani

editato in: da

A volte si nascondono sotto apparenti buone intenzioni, come la tassa sui tabacchi o le più recenti tasse sulla plastica o sulle bevande zuccherate. Altre volte sono decisamente più subdole già dalla denominazione e dal reddito che vanno a colpire. Esempio lampante la tassa sulla televisione, che viene impropriamente definita Canone Rai. Ma soprattutto sono spesso nascoste o poco sensate, in un sistema fiscale già di suo pesante per quanto concerne i redditi da lavoro.

Si pensi ad esempio a quelle tasse che finiscono per colpire due volte lo stesso reddito, ad esempio l’eredità di un genitore, tassata sia quando passa al coniuge, sia poi quando passerà ai figli. nel video tutte le imposte nascoste che gli italiani pagano.