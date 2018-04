editato in: da

Dagli affitti brevi alle, dalla tassazione ridotta sul welfare aziendale allo sconto sui cibi speciali per i celiaci fino alla scomparsa del contributo di solidarietà del 3% che si applicava ai Paperoni sopra i 300mila euro di reddito.Tante le novità in arrivo per i contribuenti per la dichiarazione dei redditi 2018

