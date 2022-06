Dichiarazione dei redditi, novità dal 6 giugno: cosa si può fare

In tantissimi state scrivendo a QuiFinanza in questi giorni per avere informazioni relative alla cosiddetta Dichiarazione Precompilata 2022. Per chi non avesse ben chiaro cos’è, iniziamo col dire che si tratta di una dichiarazione dei redditi già fatta, elaborata dall’Agenzia delle Entrate in automatico sulla base di tutta una serie di dati incrociati relativi a ciascuno di noi.

Per chi è disponibile

La Precompilata è disponibile sia per lavoratori dipendenti e pensionati che presentano il modello 730 sia per autonomi e liberi professionisti che presentano il modello Redditi.

I lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo e/o integrarlo prima dell’invio. I contribuenti interessati al modello Redditi precompilato, invece, possono modificarlo e/o integrarlo e infine inviarlo all’Agenzia delle Entrate.

Un aspetto che va chiarito bene è che nessun contribuente è obbligato a utilizzare la Dichiarazione dei redditi precompilata reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. Si può, infatti, sempre presentare con le classiche modalità, cioè tramite un Caf abilitato o il proprio commercialista.

Cosa si può fare

Ma cosa si può fare con la Precompilata? Il contribuente può eseguire queste 4 operazioni:

visualizzare la Dichiarazione precompilata

accettare e inviare il 730 precompilato senza modifiche

modificare 730 e Redditi precompilati, inserendo, per esempio, ulteriori spese detraibili o altri redditi

inviare la Dichiarazione precompilata.

Il contribuente può anche rivolgersi al proprio sostituto di imposta che presta assistenza fiscale oppure a un Caf o un professionista abilitato, al quale deve consegnare un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

Pagamenti tracciabili, c’è un’eccezione

Ricordiamo – aspetto estremamente importante – che, come lo scorso anno, la detrazione del 19% spetta a condizione che il pagamento per cui la detrazione è ammessa sia effettuato con modalità tracciabili, e cioè con carte di credito, debito o prepagate, ma anche assegni bancari o circolari, o versamenti bancari o postali.

L’unica eccezione è quella relativa alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e per prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. In questi casi, dunque, la spesa è detraibile anche se pagata in contanti.

Per l’elaborazione della Dichiarazione precompilata sono utilizzati i dati degli oneri e spese che rispettano le regole sulla tracciabilità dei pagamenti, in base a quanto comunicato dagli enti esterni, ad esempio università, asili nido, onlus, ecc., e dal Sistema Tessera Sanitaria per quanto riguarda le spese sanitarie.

Novità importante della Precompilata 2022 è che quest’anno sono presenti nuovi oneri e spese: in particolare, quelli relativi al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, la cosiddetta “pace contributiva”.

Qui tutte le novità della Precompilata 2022.

Cosa si può fare dal 6 giugno

La Precompilata è disponibile dal 23 maggio, ma da lunedì 6 giugno è possibile eseguire queste operazioni:

inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RS, RT e RW

inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato

annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web. L’annullamento del 730 si può fare solo una volta: fino al 20 giugno. Il 20 giugno, dunque, è l’ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il 730 già inviato.

Qui tutte le date da segnarsi.

Come accedere

Il contribuente può accedere alla propria Dichiarazione precompilata tramite:

SPID: il “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione

CIE: Carta d’identità elettronica 3.0

CNS: Carta Nazionale dei Servizi

Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline) per i soggetti titolati ad averle

Inps: per chi ha il cosiddetto Pin dispositivo dell’Inps.

Per accedere alla vostra Dichiarazione dei redditi Precompilata potete cliccare qui, direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.