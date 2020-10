Bonus asilo nido esteso: chi può richiedere fino a 3 mila euro anche nel 2021

editato in: da

Sembra ormai ufficiale: il bonus asilo nido sarà confermato anche il prossimo anno. Il contributo destinato a coprire le spese per la frequenza di sili nido pubblici e privati convenzionati, approvato per la prima volta nel 2016, è stato esteso al 2021. Questo è quanto emerge dalla bozza del Documento programmatico di bilancio che, facendo luce su quelle che sono le azioni programmate dal Governo, anticipa oggi gli interventi che caratterizzeranno la prossima manovra di finanza pubblica.

Bonus asilo nido 2021: a chi spetta

Stando a quanto emerso, non dovrebbero esserci grosse novità in merito ai requisiti di accesso al bonus asilo nido 2021. Le famiglie autorizzate a presentare domanda nel 2021, quindi, saranno differenziate per fasce Isee. L’importo, infatti, sarà proporzionato al reddito familiare dichiarato, riconoscendo un minimo di 1.500 euro fino a un massimo di 3 mila euro. Nello specifico, è possibile individuare tre categorie reddituali, per cui:

un bonus di 1.500 euro verrà riconosciuto alla famiglie con reddito Isee superiore a 40 mila euro ;

euro verrà riconosciuto alla famiglie con reddito Isee superiore a ; un bonus di 2.500 euro verrà riconosciuto alle famiglie con reddito Isee compreso tra i 25 mila euro e i 40 mila euro ;

euro verrà riconosciuto alle famiglie con reddito Isee compreso ; un bonus di 3.000 euro verrà riconosciuto alle famiglie con reddito Isee minore a 25 mila euro.

La cifra erogata si riferisce all’intero anno ma viene frazionata in undici mensilità. Per questo motivo, a seconda del reddito, le mensilità riconosciute dal bonus asilo nido 2021 possono variare dai 136,37 euro ai 272,72 euro. Del bonus, inoltre, potranno beneficiare anche i genitori di bambini minori di tre anni affetti da gravi patologie croniche che necessitano di forme di assistenza domiciliare.

Bonus asilo nido esteso al 2021: come presentare domanda

Cambiamenti non dovrebbero subire nemmeno le modalità di invio domande per il bonus asilo nido. Nel 2021, così come accaduto nel 2020, i genitori interessati ad ottenere il contributo, se in possesso dei requisiti richiesti, potranno:

inoltrare l’istanza on line tramite il sito Inps;

contattare il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

rivolgersi ad un patronato convenzionato che offre tale servizio.

Come riportato sul sito Inps, chi intende usufruire del beneficio per più figli dovrà presentare una domanda per ciascuno di essi e dal genitore che si occuperà poi del pagamento della retta.