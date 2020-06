Versamenti Inps e Inail: nuova proroga

editato in: da

Si allungano i tempi per la ripresa dei versamenti Inps e Inail sospesi per via del Coronavirus. Dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio, sono stati differiti i termini dei versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia. In particolare, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.

Con la Circolare n. 64 del 28 maggio 2020, l’Inps ha riepilogato i termini di sospensione dei contributi previdenziali, nonché la ripresa dei versamenti stessi.