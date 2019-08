Tasse universitarie 2019: come funzionano oneri e detrazioni

editato in: da

A breve inizierà l’anno accademico 2019-2020. In Italia, in base alla dichiarazione dei redditi e ad altri requisiti, si possono ottenere agevolazioni ed esenzioni che mirano a garantire il diritto allo studio.

La no tax area è una delle misure maggiormente sfruttate a sostegno di coloro che rientrano in situazioni economiche che necessitano di aiuto. Oltre a questa sono previste esenzioni parziali, riduzioni e detrazioni fiscali per dare manforte allo studio.