Tasse, occhio alle scadenze fiscali di ottobre. Ultima chiamata Partite Iva

Fonte: 123rf 123rf

Col mese di ottobre si apre un calendario fiscale particolaremente serrato, in particolare – ma non solo – per le Partite Iva. Il primo appuntamento cade il 10 ottobre, con il termine ultimo per il versamento dei contributi per colf e badanti.

L’adempimento è su base trimestrale, quindi vanno versati (online o tramite il bollettino di PagoPA) i contributi di luglio, agosto e settembre.

A metà mese, il 15 ottobre, c’è la scadenza per gli adempimenti contabili dei soggetti Iva, delle associazioni come Asd e pro-loco e degli esercenti commercio al minuto non obbligati alla trasmissione telematica.

Partite Iva

Il 17 ottobre è da cerchiare in rosso sul calendario delle scadenze fiscali per le partite Iva: è il termine ultimo per pagare la quinta rata delle imposte sui redditi (Irpef, addizionali, cedolare secca, Ires, Iva, ritenute alla fonte e imposte sostitutive dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali) e anche per la comunicazione della cessione del credito. Per quest’ultimo adempimento la scadenza in realtà è il 15 ottobre, ma cadendo di sabato il termine ultimo slitta a lunedì 17.

730 integrativo

Chi ha inviato il modello 730 e ha riscontrato errori, invece, ha tempo fino al 25 ottobre per inviare il 730 integrativo all’Agenzia delle Entrate, tramite Caf o professionista abilitato. Entro il 25 ottobre gli operatori intracomunitari devono inviare gli elenchi Intrastat.