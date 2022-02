Superbonus 2022, ecco i nuovi massimali: cosa cambia

Superbonus 110%, firmato dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani il decreto che fissa i tetti massimi per gli interventi.

Massimali

I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. “Con questo Decreto – commenta il ministro Cingolani – si completa l’operazione che sta portando avanti il Governo, ponendo un freno all’eccessiva lievitazione dei costi, riscontrata in tempi recenti e riportando il Superbonus a un esercizio ragionevole che tuteli lo Stato e i cittadini venendo incontro anche alle esigenze del settore e dell’efficientamento energetico”.

A differenza di quanto previsto dalle bozze in circolazione nei giorni scorsi i massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi Iva, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.

La settimana scorsa Il Sole 24 Ore aveva riferito che si intendeva invece fissare dei costi chiavi in mano comprensivi di fornitura, installazione, messa in opera dei prodotti e beni nonché dell’Iva e delle prestazioni professionali.

Prezziari

Per tutti i costi non previsti nel decreto si farà riferimento ai i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice Dei.

Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.

