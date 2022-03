Superbonus 110%, riaperta la cessione del credito a Poste: cosa cambia

Dopo l’interruzione del servizio dovuta alle modifiche introdotte dal governo che hanno limitato la circolazione dei crediti d’imposta relativi al superbonus 110%, anche Poste Italiane ha riattivato la piattaforma per la cessione del credito con nuove procedure e regole aggiornate.

“La temporanea sospensione – si legge sul sito del gruppo – è stata necessaria per adeguare le procedure di controllo, elaborazione, acquisizione delle pratiche, in funzione del susseguirsi di molteplici interventi legislativi in materia (DL 157/2021, L 234/2021, DL 4/2022, DL 13/2022)”.

Superbonus, cosa cambia nella cessione del credito di Poste

Per evitare nuove possibili frodi fiscali, Poste Italiane ha previsto importanti limitazioni:

ai soggetti che possono richiedere la cessione del credito;

ai crediti d’imposta si possono cedere.

Poste Italiane valuterà l’acquisto dei crediti d’imposta unicamente da quei soggetti che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni). Significa che solo chi ha effettuato i lavori, e li ha pagati direttamente, può cedere il credito a Poste e solo seguendo al specifica procedura che prevede la registrazione del credito sulla piattaforma del Fisco. Non saranno valutati gli acquisti di crediti nati a seguito di sconti in fattura da parte delle imprese e dei professionisti che dovranno dunque portare il credito in detrazione dei redditi o cederlo ad altro soggetto o istituto finanziario.

Altra novità riguarda l’importo complessivo che potrà essere ceduto. Poste Italiane indica: “L’importo complessivo massimo cedibile (anche tramite più cessioni) è pari a 150 mila euro per tutti i cedenti (il limite tiene conto di tutte le cessioni effettuate a Poste Italiane a partire dall’avvio del servizio nel settembre 2020)”.

Bonus edilizi, i crediti d’imposta cedibili a Poste

Questi sono i crediti d’imposta cedibili a Poste Italiane:

Superbonus 110% , credito d’imposta ai sensi dell’art.119 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), a fronte di specifici interventi in ambito efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eliminazione delle barriere architettoniche, ripartito in 5 quote annuali o in 4 quote annuali per le spese sostenute dal 2022.

, credito d’imposta ai sensi dell’art.119 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), a fronte di specifici interventi in ambito efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eliminazione delle barriere architettoniche, ripartito in 5 quote annuali o in 4 quote annuali per le spese sostenute dal 2022. altri Bonus cedibili ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020):

ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020): Ecobonus ordinario (efficienza energetica e installazione di impianti fotovoltaici) , ai sensi dell’art. 14 del DL n. 63/2013 e dell’art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ripartito in 10 quote annuali;

, ai sensi dell’art. 14 del DL n. 63/2013 e dell’art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ripartito in 10 quote annuali; Sismabonus ordinario (misure antisismiche) , ai sensi dell’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013, ripartito in 5 quote annuali;

, ai sensi dell’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013, ripartito in 5 quote annuali; Ristrutturazione (recupero patrimonio edilizio) , ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, ripartito in 10 quote annuali;

, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, ripartito in 10 quote annuali; Recupero o restauro facciate , ai sensi art. 1, comma 219 e 220, della L. n. 160/2019, ripartito in 10 quote annuali;

, ai sensi art. 1, comma 219 e 220, della L. n. 160/2019, ripartito in 10 quote annuali; Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art.16-ter del DL n. 63/2013, ripartito in 10 quote annuali.

Superbonus, aumentano i documenti richiesti

Per poter fare la cessione del credito d’imposta a Poste Italiane bisogna produrre sei documenti e non più tre come prima. I documenti da caricare online sono: