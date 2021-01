Superbonus 110%: online sito del Governo con tutte le FAQ

editato in: da

Per il Superbonus 110% ora c’è anche il sito appositamente crato, con tutte le indicazioni e le FAQ tramite cui gli utenti possono orientarsi sulla possibilità di effettuare lavori sulle proprie abitazioni “a costo zero”. Il 19 gennaio 2021 il Governo ha infatti messo online una sezione del suo sito dedicata interamente al Superbonus 110%.

L’obiettivo è naturalmente quello di raccogliere in un unico contenitore tutte le istruzioni che riguardano il Super Ecobonus e il Super Sismabonus, e di pubblicizzare ulteriormente la misura.

Si tratta dunque du un portale online focalizzato sui bonus per interventi di efficientamento energetico degli edifici o antisismici, che oltre alla detrazione fiscale permettono in alternativa di cedere il credito d’imposta spettante a terzi oppure di ottenere uno sconto in fattura direttamente dal fornitore. L’incentivo, ricordiamo, consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese per interventi di efficientamento energetico (Super Ecobonus) o per quelli di adeguamento antisismico (Super Sismabonus) sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

All’indirizzo http://www.governo.it/superbonus è dunque possibile ottenere tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione, ed è presente una sezione FAQ (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea, e la possibilità di inviare i propri quesiti.

Il sito, governo.it/superbonus, è strutturato nelle seguenti sezioni:

Superbonus 110%, cos’è

Presentazione del Sottosegretario Fraccaro (dal titolo Superbonus, la chiave per la ripartenza green)

I requisiti

Come ottenerlo

Per i cittadini

Per le imprese

La guida e i documenti

Invia qui le tue domande

Consulta le FAQ

Le FAQ (domande più frequenti sul Superbonus 110%) sono ordinate tematicamente in 11 capitoli: