Superbonus 110% o detrazione del 50%: novità per il recupero del sottotetto

L’Agenzia ha tracciato i confini del superbonus 110% e del bonus ristrutturazione 50% in caso di recupero di un sottotetto con cambio di destinazione d’uso.

Lo ha fatto con la Risposta 248 del 14 aprile alla domanda di un contribuente che possiede due unità immobiliari accatastate C/2 (magazzini e locali di deposito) situate nel sottotetto riscaldato ma non abitabile di un edificio composto da altre tre unità immobiliari riscaldate di categoria A/2, di proprietà di altri soggetti (Abitazione tipo civile).

Superbonus o bonus ristrutturazioni, l’Agenzia chiarisce

L’Agenzia delle entrate ricorda che il superbonus 110% spetta per gli interventi trainati soltanto se effettuati congiuntamente ai trainanti e cioè se le date delle spese sostenute per i primi sono ricomprese nell’intervallo di tempo che va dall’inizio e alla fine dei lavori per la realizzazione dei secondi.

Per quanto riguarda il sottotetto, l’Agenzia precisa che le agevolazioni (sismabonus, ecobonus e bonus ristrutturazioni) spettano soltanto per le spese riferibili alla ristrutturazione della parte esistente dell’unità immobiliare e non per il suo ampliamento, che è considerato una nuova costruzione ed è quindi escluso dal beneficio.

Il contribuente dovrà, quindi, tenere distinte le fatturazioni relative ai due interventi (ampliamento e ristrutturazione) oppure procurarsi un’apposita attestazione che distingua le spese rilasciata dall’impresa o dal direttore dei lavori.

Il miglioramento energetico dell’edificio deve essere dimostrato dall’Ape ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, e va valutato sull’intero edificio in condominio e non con riferimento alle singole unità immobiliari che lo compongono.

Recupero di un sottotetto, quali agevolazioni

Nel caso presentato dall’istante (qui la risposta intera) l’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che le detrazioni fiscali a cui può accedere sono: