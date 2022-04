Superbonus 110%, nuove modifiche in vista: novità per le villette

Il Parlamento ha dato il via libera al Documento di Economia e Finanza (Def), ma nella risoluzione ha inserito una serie di richieste per cambiare il superbonus.

Tra queste: l’allentamento dei limiti per la cessione dei crediti edilizi e più tempo per effettuare il 30% dei lavori nelle villette.

Superbonus villette, proroga dei tempi