Superbonus 110%, le nuove scadenze definitive per i lavori

Con l’approvazione del PNRR italiano sono diventate ufficiali le proroghe del superbonus 110% e delle opzioni per la cessione del credito e sconto in fattura previste dalla legge di Bilancio 2021. Ecco quali sono le nuove scadenze.

Superbonus 110%, cosa cambia con la proroga

Il Consiglio Ue dell’Economia e delle Finanze nella giornata di martedì 13 luglio ha dato il via libera al Piano di ripresa e resilienza dell’Italia e di altri 11 paesi. Diventano così definitive le proroghe del superbonus 110% al 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari (per lavori effettuati da persone fisiche, Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) e dello sconto in fattura / cessione del credito per tutto il 2022.

Il 30 giugno 2022 è anche il termine per quanto riguarda i soggetti privati che intendono beneficiare della maxi-agevolazione per conseguire interventi edilizi su un edificio di proprietà con massimo 4 unità immobiliari. Se però lo stato dei lavori avrà raggiunto almeno il 60% del totale entro quella data, allora ci si potrà prolungare ancora di 6 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2022.

Per i condomini è previsto un unico termine di scadenza senza possibilità di prolungamenti, attualmente stabilita per il 31 dicembre 2022.

Gli IACP ed enti analoghi sono i beneficiari che avranno più tempo per usufruire del superbonus. La nuova scadenza per loro è fissata al 30 giugno 2023. Inoltre, se per tale data il SAL avrà raggiunto almeno il 60% dei lavori, tali enti potranno prolungare ulteriormente il termine fino al 31 dicembre 2023.

Superbonus 110%, le nuove scadenze

Questa la sintesi delle nuove scadenze:

edifici unifamiliari: 30/06/2022;

edifici plurifamiliari/condomini: 31/12/2022 ;

; interventi eseguiti da persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà: 31/12/2022 se al 30/06/2022 si è raggiunto almeno il 60% dei lavori, altrimenti 30/06/2022;

se al 30/06/2022 si è raggiunto almeno il 60% dei lavori, altrimenti interventi eseguiti da IACP: 31/12/2023 se al 30/06/2023 si è raggiunto almeno il 60% dei lavori, altrimenti 30/06/2023.

Proroga per cessione del credito e sconto in fattura

Anche le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura sono prorogate a tutto il 2022.

Fino ad oggi, il termine di scadenza per poter usufruire delle due opzioni alternative per poter beneficiare del superbonus 110% era fissata al 31 dicembre 2021. Con l’approvazione del PNRR giunta dal Consiglio Europeo, le due opzioni potranno essere applicate fino al 31 dicembre 2022.

Attenzione però, ovviamente tale data deve corrispondere con quelle citate sopra. Per cui, è necessario accertarsi che il beneficiario che intende richiedere lo sconto o la cessione possa effettivamente usufruire del bonus fino al 31 dicembre 2022.

Ad esempio, le persone fisiche che effettuano interventi su edifici unifamiliari, per i quali la data di scadenza del superbonus è stabilita al 30 giugno 2022, ovviamente potranno scegliere le opzioni alternative sino a questa data, e non fino al 31 dicembre 2022.