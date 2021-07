Spese sanitarie, proroga al 30 settembre per l’invio dei dati

editato in: da

Gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie avranno tempo fino al 30 settembre 2021 per inviare quelli relativi al primo semestre del 2021.

Lo ha stabilito il Ministero dell’Economia e delle finanze con D.M. 23 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2021: la proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2021 è stata disposta a fronte delle difficoltà manifestate dai soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera sanitaria, anche in relazione al periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

Proroga dei termini non influisce sulla precompilata 2022

Con un comunicato stampa congiunto diffuso da Agenzia delle Entrate e MEF, è stato evidenziato che il differimento del termine per l’invio dei dati che riguardano il periodo da gennaio a giugno 2021 non comporta effetti sulla tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata 2022.

Chi sono i soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie

Come richiesto dalle associazioni di categoria, gli operatori del settore sanitario che devono rispettare questo adempimento hanno più tempo per comunicare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2021, così come riportati sul documento fiscale emesso, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, e quelli relativi ad eventuali rimborsi.

Questi soggetti sono:

farmacie;

strutture specialistiche pubbliche e private accreditate;

iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;

strutture autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter Dlgs 502/1992;

strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;

parafarmacie;

ottici;

iscritti agli albi professionali degli psicologi;

infermieri;

ostetrici;

medici veterinari;

tecnici sanitari di radiologia medica.

Dal 2019 alla lista si sono aggiunte nuove voci: