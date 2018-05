Seattle approva la “Amazon tax”. Ma il colosso del web non ci sta

editato in: da

La città di Seattle ha approvato la cosidetta “Amazon tax“, un imposta sulle grandi aziende (come Amazon appunto e Starbucks) con almeno 20 milioni di ricavi annuali per aiutare i senzatetto.

Il provvedimento punta a raccogliere 50 milioni di dollari lʼanno imponendo alle grandi aziende una tassa da 275 dollari per ogni dipendente – contro i 500 previsti dall’idea iniziale.

I soldi che entreranno nelle casse del comune potranno essere usati per migliorare le condizioni dei senzatetto. Il 60-70% dei questo denaro sarà infatti usato per costruire case a prezzi calmierati mentre il resto sarà usato per potenziare i centri di aiuto ai senzatetto e altri servizi.

Amazon, che ha sede proprio nella città dello stato di Washington, non ci sta e si dice “delusa” e “preoccupata“. Il colosso dell’ecommerce ha minacciato di diminuire il numero di impiegati a Seattle per difendere i suoi interessi, “preoccupata dal futuro creato dall’approccio ostile e dalla retorica del consiglio comunale, che ci costringe a porci domande sulla nostra futura crescita nella città”.

E Drew Herdener, vicepresidente di Amazon, osserva come la crescita delle entrate della città abbia superato quella della popolazione: “La città non ha un problema di entrate, il problema è l’efficienza della spesa“.