Scaglioni IRPEF e riordino detrazioni: riforma fiscale nella prossima Manovra

Dopo le diverse manovre straordinarie per l’emergenza Covid – circa 100 miliardi stanziati attraverso i vari decreti, dal Cura Italia al decreto Liquidità, dal Rilancio all’ultimo decreto Agosto – per il governo è tempo di pensare alla legge di Bilancio 2020.

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, è già al lavoro con i suoi tecnici per mettere a punto una manovra che eviti, da una parte, di gonfiare di più il deficit e, dall’altra, di mettere ancora le mani nelle tasche dei contribuenti e nelle casse delle aziende. Covid permettendo, ovviamente. E tenendo conto dei soldi che arriveranno dall’Europa con il Recovery Fund (oltre 200 miliardi). Un gioco di prestigio che potrebbe avere un valore minimo di 20 miliardi di euro e massimo di 25 miliardi.

Gualtieri ha un mese di tempo per ragionare su come scrivere la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, primo rapporto che dovrà presentare a fine settembre per anticipare la legge di Bilancio. Sulla quale, però, è già possibile ipotizzare alcuni elementi. Il primo, più che un’ipotesi è una certezza: la prossima manovra sarà la prima degli ultimi 10 anni senza la clausola di salvaguardia Iva introdotta da Silvio Berlusconi nel 2010. Significa che l’imposta sul valore aggiunto resterà, male che vada, così com’è, senza subire dei rialzi.

Riduzione degli scaglioni IRPEF con risparmi concentrati sul ceto medio, acconti Partite IVA, tax expenditure, taglio del cuneo fiscale sono gli altri ingredienti fondamentali della riforma fiscale che il Governo studia in vista della prossima Manovra.

Riforma IRPEF, Partite IVA, cuneo fiscale

L’idea di fondo dell’Esecutivo è quella di alleggerire al pressione fiscale sui ceti medi. Fra le ipotesi, eliminare un’aliquota IRPEF portando gli scaglioni a quattro dagli attuali cinque, accorpando le due aliquote centrali del 38% e del 41%. Ma si parla anche del cosiddetto modello tedesco, che prevede una proporzionalità diretta fra reddito e tasse, senza scaglioni.

Per quanto riguarda le Partite IVA, si pensa a una revisione dell’attuale sistema che prevede saldo e acconto, con un nuovo meccanismo di pagamento mensile calcolato sull’incasso effettivo.

C’è anche da finanziare il taglio del cuneo fiscale. La manovra dello scorso anno ha previsto l’incremento di 100 euro al mese per i redditi da lavoro dipendente fino a 28mila euro, e un bonus anche per i redditi fino a 40mila euro, limitato però al secondo semestre 2020.

In vista ci sarebbe una riforma organica del sistema fiscale, che dovrebbe abbassare il carico sul lavoro. Per prorogare la misura o prevedere una generale rimodulazione, però, bisogna trovare risorse in manovra.

Riordino detrazioni

E qui c’è un altro nodo importante che riguarda la revisione delle agevolazioni. Che potrebbe essere uno dei meccanismi previsti per finanziare il taglio delle tasse.

Qui segnaliamo un lavoro di Nicola Curci, Pietro Rizza, Marzia Romanelli e Marco Savegnago su Lavoce.info, in base al quale “quasi tutta la redistribuzione operata dall’imposta (l’IRPEF, ndr) dipende dalla struttura di scaglioni e aliquote (per circa il 50%) e dalle detrazioni (per quasi il 45%), mentre il ruolo della base imponibile appare complessivamente modesto”.

Per quanto riguarda più nel dettaglio le detrazioni, “l’effetto redistributivo dipende essenzialmente da quelle per tipologia di reddito (circa il 28%) e per familiari a carico (quasi il 18%). Invece le agevolazioni legate a specifiche voci di spesa (tax expenditures) riducono, seppur leggermente, la capacità redistributiva del sistema, perché le spese che danno diritto alle detrazioni sono relativamente più concentrate tra i redditi più elevati”.

Conclusione degli economisti: “l’auspicabile razionalizzazione degli strumenti di sostegno alla famiglia (e quindi delle relative detrazioni) e delle tax expenditures dovrebbe tenere conto anche dei rispettivi contributi alla progressività”.