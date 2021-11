Rottamazione ter, nuovo servizio Entrate: verifica stralcio online e copia bollettini

Non solo: con il servizio Verifica Stralcio è possibile sapere se i carichi contenuti nel proprio piano di definizione agevolata sono stati ammessi allo stralcio e quindi annullati, perché in possesso dei requisiti previsti dalla legge (compresi quelli reddituali), oppure esclusi dall’annullamento.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione si possono richiedere o scaricare direttamente i bollettini delle rate della rottamazione ter , per i contribuenti che hanno un piano di pagamento ripartito in più di dieci rate.

Rottamazione ter, come funziona il servizio Verifica stralcio

Con il servizio Saldo e stralcio è possibile verificare se nei documenti (cartelle/avvisi) inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi annullati ai sensi dell’art. 4 commi da 4 a 9, del DL n. 41/2021, convertito con modificazioni, dalla L n. 69/2021 e secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021.

Se dalla verifica del piano di pagamento dovesse emergere la presenza di carichi oggetto di annullamento, si potranno stampare in autonomia i moduli. Se si è in regola con il pagamento delle rate precedenti, si potranno utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme annullate relative ai suddetti carichi.

Rottamazione ter, online i bollettini

Questi contribuenti possono adesso ottenere gli ulteriori moduli per pagare dall’undicesima rata in poi. Il servizio permette inoltre di ottenere la copia della comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento relativi alle prime dieci scadenze.

Rottamazione ter, come usare il nuovo servizio

Per accedere al servizio non sono necessari pin o password: basta andare nella sezione Rottamazione-ter e saldo e stralcio del sito. Da lì basta inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia della comunicazione con gli ulteriori bollettini all'indirizzo email indicato, mentre nell'area riservata del sito internet, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns, è possibile scaricarli direttamente.

Nei mesi di settembre e ottobre 2021 l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunque inviato ai contribuenti interessati i moduli da utilizzare per il versamento dall’undicesima rata in poi della rottamazione ter nella tradizionale forma cartacea. Le comunicazioni con i bollettini delle rate successive alla decima non sono state prodotte per quei piani che sono già decaduti dai benefici della misura agevolativa per il mancato pagamento delle rate che erano in scadenza nell’anno 2019 e per coloro che già avevano richiesto, con il servizio Conti Tu o con il servizio Verifica stralcio, la rimodulazione delle somme da pagare ottenendo già i bollettini da utilizzare per tutte le rate del piano della definizione agevolata.