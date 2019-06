Rottamazione Ter, che flop: al Fisco mancano 11 miliardi

editato in: da

La rottamazione delle cartelle, per ora, si sta rivelando un flop. Rispetto alle attese, di un introito che avrebbe dovuto raggiungere 21,8 miliardi nel 2018, l’incasso effettivo si è fermato a meno della metà: 10,4 miliardi di euro. I dati sono contenuti nelle tabelle della Corte dei conti che accompagnano il Rendiconto generale dello Stato, e sono relativi alle richieste presentate entro il 21 aprile 2017.

Secondo i dati della magistratura contabile senza la sanatoria nelle casse dello Stato sarebbero dovuti entrare 45,4 miliardi di euro; che sono scesi a 26,3 miliardi, grazie allo ‘sconto’ applicato, pari a 19,1 miliardi. Dei 26,3 miliardi di incasso atteso la maggior parte, pari appunto a 21,8 miliardi, sarebbe dovuto arrivare entro lo scorso anno ma, a conti fatti, la quota effettivamente riscossa si è fermata a meno della metà. All’appello mancano quindi 11,4 miliardi di euro.

Un problema non di poco conto, perché su sconti, rottamazioni e agevolazioni varie per chiudere i vecchi debiti fiscali il governo fa affidamento anche per migliorare i saldi e rassicurare i partner europei che premono per la procedura d’infrazione. Anche se queste entrate, così come i dividendi extra, tagliano il deficit nominale ma non possono garantire l’effetto strutturale su cui si concentrano le regole Ue.