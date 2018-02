Rottamazione: in arrivo 50mila lettere dall’Agenzia delle Entrate

– E così vissero tuttiAumentano infatti le domande arrivate direttamente dal sito internet dell’Agenzia o con posta certificata, per i più pigri che preferiscono dribblare le lunghe e interminabili file allo sportello. Massimo risultato col minimo sforzo. non Non ovviamente da un punto di vista economico perché per fare pace col fisco occorrerà, senza via di scampo, mettere mano alcome la coscienza del contribuente che finalmente avrà saldato ogni