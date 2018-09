Rottamazione cartelle, più tempo per pagare le prossime rate

editato in: da

Chi ha aderito alla rottamazione bis delle cartelle avrà più tempo per pagare le rate. È quanto previsto da un emendamento presentato al Decreto Milleproroghe alle commissioni Bilancio e Affari costituzionali alla Camera.

In base a quanto proposto, dovrebbe essere rinviata a dicembre la scadenza per il pagamento della seconda, terza e quarta rata con cui si può versare quanto dovuto in base ai criteri di adesione alla definizione agevolata prevista dal dl 148/2017, relativa alle somme a ruolo affidate all’agente della riscossione dal primo al 30 settembre 2017.

LE NUOVE SCADENZE – Le tre rate di settembre, ottobre e novembre 2018 slitterebbero al 7 dicembre, il pagamento dell’ultima rata del prossimo febbraio sarebbe poi previsto per maggio 2019.

I TEMPI – Se l’emendamento fosse approvato, lo slittamento arriverebbe a pochi giorni dal termine originario, visto che la scadenza della delega per la conversione in legge del decreto è fissata al 25 settembre.

Ricordiamo tra l’altro che a causa dei molti problemi riscontrati nell’adesione alla rottamazione entro il 15 maggio (giorno ultimo per aderire alla Definizione agevolata), a causa di rallentamenti e criticità al sito web dovute all’alto numero di richieste adesione, il Codacons e altre associazioni avevano chiesto una proroga della rottamazione.