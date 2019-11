Rifiuti, tassa più cara al Sud rispetto alle città del Nord

editato in: da

(Teleborsa) – La tassa sui rifiuti è una delle voci di spesa più salate per le famiglie italiane ed ammonta i n media a 300 euro l’anno, una cifra pressoché stabile (+0,3%) rispetto allo scorso anno. Vi sono però delle enormi differenze territoriali e, più in generale, il contributo per lo smaltimento dei rifiuti è più caro al Sud (in media 351 euro) che al Nord (258 euro) ed al Centro (299 euro).

E’ quanto emerge dall’ultimo Osservatorio prezzi e tariffe della onlus Cittadinanzattiva. L’indagine prende come riferimento una casa di circa 100 metri quadrati ed una famiglia tipo di 3 persone.

“In tema di smaltimento dei rifiuti continuano a registrarsi in molte aree del Paese ritardi ed inefficienze e la transizione verso un’economia circolare, prevista dalla strategia 2020, sembra essere ancora lontana”, dichiara Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva.

Guardando alle singole Regioni, la più economica è il Trentino Alto Adige, con una TARI che in media si aggira sui 190 euro, mentre la più cara è la Campania, con 421 euro di tassa sui rifiuti.

Se si considerano i capoluoghi di provincia, Catania è il più costoso con una spesa di 504 euro ed un aumento del 15,9% rispetto al 2018. Potenza il più economico con 121 euro e un decremento del 13,7% rispetto all’anno passato. Analizzando le tariffe dei 112 capoluoghi di provincia, sono state riscontrate variazioni in aumento in circa la metà (51 capoluoghi, tariffe stabili in 27 capoluoghi e in diminuzione in 34. A Matera l’incremento più elevato (+19,1%), a Trapani la diminuzione più consistente (-16,8%).

Le 10 città più costose per la tassa rifiuti sono nell’ordine Catania (504 euro), Cagliari (490), Trapani (475), Benevento (471), Salerno (467), Napoli (455), Reggio Calabria (443), Siracusa (442), Agrigento (425), Messina (419). Le 10 città più economiche sono Potenza (121 euro), Udine (167), Belluno (168), Pordenone (181), Vibo Valentia (184), Isernia (185), Bolzano (186), Brescia (191), Verona (193), Trento e Cremona a pari merito (195).