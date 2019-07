Riduzione premi INAIL per i settori non revisionati: a chi si applica

editato in: da

Sulle assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si è espresso recentemente l’INAIL, specificando in un’apposita circolare quali sono i contribuenti che hanno diritto alla riduzione dei premi.

La riduzione dell’importo dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata disposta su proposta dell’INAIL, con la legge n.147/2013, a seguito dell’intervento del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Queste nuove disposizioni, di fatto, sono state operative a partire dal 2014 e sono rimaste valide per il triennio successivo (2014-2016).

Il decreto del 2013 è stato poi richiamato dal legislatore in seguito e, nel 2016, sempre dopo l’intervento del Ministro del Lavoro e del Ministro dell’Economia, il Presidente dell’INAIL ha disposto per i settori non revisionati i criteri e le modalità applicative di calcolo della riduzione dei premi e dei contributi assicurativi anche per il triennio 2017 – 2019.

A tal proposito, come accennato sopra, l’Istituto Nazionale delle Assicurazione e Infortuni sul Lavoro si è recentemente espresso circa le categorie dei soggetti che quest’anno beneficeranno della riduzione.

Con la circolare n. 21 del 4 luglio 2019 l’INAIL ha chiarito che:

la riduzione dei premi e contributi prevista si applica solo ai premi speciali , ovvero a scuole, pescatori, frantoi, facchini/barrocciai/vetturini/ippotrasportatori, alle gestioni agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps e e ai premispeciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da almeno un biennio viene utilizzato il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, invece, la riduzione è riconosciuta solo a seguito della richiesta presentata con modalità telematica utilizzando il servizio online OT20, messo a disposizione sul sito INAIL.

In fine, tutti quelli che hanno presentato l’istanza per godere della riduzione nel triennio 2017 – 2019, se questa è stata accettata, non devono inoltrare nuovamente la richiesta per l’anno in corso.