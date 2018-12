Ecco quanto ricava il fisco dalle tredicesime dei lavoratori

editato in: da

Dicembre è il mese che segna la chiusura dell’anno in corso, ma è anche quello che porta con sé le festività natalizie.

Le città si colorano di luci e canti natalizi, e sotto l’albero si accumulano doni. Inoltre, per lavoratori e non solo, è previsto l’arrivo della tanto attesa tredicesima, ovvero di una mensilità in più. A beneficiarne saranno 33,7 milioni di persone tra operai, impiegati statali e pensionati per un totale di 47 miliardi di euro.

Come segnalato dalla CGIA, la speranza è che con l’arrivo della tredicesima, a registrare un aumento del fatturato siano anche i titolari dei piccoli esercizi commerciali e delle botteghe artigiane. Le festività natalizie, possono essere considerate come uno dei momenti dell’anno in cui gli italiani spendono un po’ di più. Oltre all’acquisto dei regali, le famiglie si trovano a dover tirare fuori una somma di denaro più alta del solito, destinata ad esempio a prodotti alimentari, utili per la preparazione di pranzi e cene di Natale.

Tuttavia, come sottolineato dal coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo: “Negli ultimi 10 anni gli acquisti natalizi sono crollati di circa il 50%, con una spesa complessiva che l’anno scorso si è attestata attorno ai 10 miliardi di euro. Questa contrazione ha penalizzato soprattutto i negozi di vicinato, mentre gli outlet e la grande distribuzione organizzata sono riusciti ad ammortizzare il colpo”.

A soffrirne in maniera importante è dunque la domanda interna, ancora debole nel nostro Paese: per questo motivo l’augurio è quello di una ripresa sul fronte degli acquisti natalizi che possa portare un po’ di respiro anche alle attività più piccole. Se da una parte, una porzione della tredicesima verrà spesa per affrontare il pagamento di utenze domestiche, del saldo dell’Imu e della Tasi per chi è in possesso di una seconda casa, della Tari e del mutuo, si spera anche che la restante parte venga destinata agli acquisti legati ai consumi interni.

Ma quanto ricava il fisco dalle tredicesime dei lavoratori? Non sono solo i dipendenti ad attendere l’arrivo della mensilità in più, ma anche l’erario che a fronte dei 47 miliardi di euro erogati a pensionati e lavoratori, ne preleverà ben 11 miliardi tramite le ritenute Irpef. Una tassazione non indifferente, che porterà i destinatari delle tredicesime ad incassare 36 miliardi sui 47 previsti.