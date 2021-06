Premi per chi paga le tasse, Governo studia nuovo Patto fiscale

editato in: da

Un nuovo “Patto fiscale” in un’ottica di reciproco impegno tra Stato e cittadini basato su un meccanismo di premialità per chi paga le tasse. Questo il perimetro delineato nelle oltre 20 pagine della bozza di proposta di riforma del fisco delle commissioni Finanze di Camera e Senato in vista della chiusura dei lavori prevista per domani, mercoledì 30 giugno.

E’ quanto scrive il Sole24Ore riportando alcuni passaggi del documento nel quale si sottolinea che “la riforma fiscale deve cogliere l’occasione per innestare in modo deciso e irreversibile un cambio di paradigma nei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuente”.

Nuovo Patto Fiscale, come funziona?

Si viaggia su un doppio binario. Da parte sua lo Stato “deve allontanare ogni tendenza a considerare il contribuente un “evasore che ancora non è stato scoperto”, e al contempo efficientare i propri comportamenti, non solo quelli relativi all’amministrazione finanziaria ma anche quelli inerenti l’efficiente utilizzo delle risorse pubbliche raccolte con la tassazione”. Capitolo contribuente: “deve pienamente internalizzare il beneficio collettivo che deriva dal pagamento dei tributi (in termini di erogazione di beni e servizi pubblici)”.

Pagare per credere

Alla base di quello che dovrebbe essere un vero e proprio nuovo paradigma, come detto, “un meccanismo strutturale di premialità per i contribuenti leali”.

In che modo? Ad esempio – scrive ancora il quotidiano economico – “attraverso finestre più brevi per i controlli, o tagliando automaticamente i tempi dei rimborsi fiscali o i termini degli accertamenti“. Stando alle raccomandazioni delle Commissioni la strada passa attraverso “meccanismi più cogenti, che includono la concessione di forme di certificazione del rispetto delle obbligazioni tributarie in base alle quali riconoscere in maniera automatica benefici quali, a titolo esemplificativo, riduzioni dei termini di controllo e accertamento e dei tempi di rimborso fiscale”.

Allo stesso tempo l’apparato sanzionatorio “dovrebbe esplicitamente escludere i casi di omesso versamento per errore o per grave carenza di liquidità”