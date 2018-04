Patrimoniali, stangata da oltre 45 miliardi nel 2016

editato in: da

(Teleborsa) Nei giorni scorsi sia l’Ocse che il Fondo Monetario Internazionale hanno chiesto la re-introduzione della patrimoniale. Peccato che la patrimoniale in Italia, anzi le patrimoniali ci sono già e costano ai contribuenti 45,4 miliardi di euro l’anno. Lo afferma la Cgia, in risposta, appunto, ai suggerimenti di Ocse e Fondo Monetario Internazionale che ne hanno chiesto la re-introduzione.

STANGATA DA OLTRE 45 MILIARDI – Sebbene dal 2016 non paghiamo più la Tasi sull’abitazione principale, dalla Cgia fanno sapere che in quell’anno (ultimo disponibile con dati aggiornati) gli italiani hanno comunque versato al fisco ben 45,4 miliardi di euro di imposte patrimoniali.

Ma c’è di più. In poco più di 25 anni la loro incidenza sul Pil è raddoppiata, mentre in termini assoluti il gettito è aumentato di 5 volte. Queste imposte sono ben “una quindicina – afferma il coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo – anche se le due imposte che gravano sulle abitazioni e sugli immobili ad uso produttivo e commerciale, ovvero la Tasi e l’Imu, garantiscono quasi la metà del gettito complessivo. Nel 2017, ad esempio, per onorare questi due tributi le famiglie, le imprese e i lavoratori autonomi hanno versato oltre 20 miliardi di euro. Un po’ meno onerose, ma altrettanto invise dai contribuenti, sono le imposte di bollo, che includono anche il prelievo annuale di 34,20 euro sui conti correnti con depositi superiori i 5 mila euro, quello del 2 per mille sugli strumenti finanziari e il bollo auto”

MA C’E’ ANCHE UNA BUONA NOTIZIA – Fortunatamente il prelievo complessivo riconducibile alle tasse patrimoniali è in calo. “A partire dal 2016 – dichiara il segretario della Cgia Renato Mason – si è registrata una riduzione del gettito a seguito di una serie di misure introdotte dal Governo Renzi, come l’esenzione del pagamento della Tasi sulla prima casa, l’abolizione dell’Imu agricola e dell’Imu sugli “imbullonati”. Una serie di misure che a livello nazionale ha permesso ai proprietari di immobili residenziali e produttivi di risparmiare 4,3 miliardi di tasse”.