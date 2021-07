editato in: da

Viene fissata al 15 settembre la scadenza per il versamento delle imposte sui redditi per le partite Iva che applicano gli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale).

È quanto previsto da un emendamento al decreto Sostegni bis approvato in Commissione Bilancio alla Camera che fissa definitivamente il calendario fiscale.

Partite Iva, proroga al 15 settembre per i versamenti Isa

La platea interessata dalla moratoria pagherà IVA, IRPEF, IRAP e IRES entro il 15 settembre. Rispettando la data del 15 settembre i contribuenti non dovranno pagare alcuna maggiorazione a titolo di interesse. Dal giorno dopo scatta la maggiorazione minima dello 0,4%, applicabile fino al 15 ottobre.

Si delinea dunque una proroga ampia per coloro i quali applicano gli ISA (anche se rientranti in una delle cause di esclusione), per i contribuenti in regime forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per i partecipanti in società “trasparenti”. Per questi contribuenti ci sarà tempo fino al 15 settembre 2021 (in un primo momento si era parlato del 10 settembre) per versare le imposte.

Partite Iva, chi sono i soggetti interessati alla proroga

La proroga riguarda: