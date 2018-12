Il parlamentare più ricco arriva dal mondo del calcio

editato in: da

Dal mondo del calcio a quello della politica, ecco chi è il parlamentare che ha dichiarato il maggior numero di guadagni nel 2017.

La Presidenza del consiglio ha pubblicato i compensi dei dirigenti degli uffici di diretta collaborazione del presidente del Consiglio, il vicepremier e i sottosegretari, o di chi ricopre un ruolo a essi equiparato. Il tutto avveniva lo scorso settembre 2018, il che portò a scoprire una palese disparità di stipendio tra il premier Conte e il suo portavoce. Quest’ultimo percepisce infatti ben 160mila euro lordi annui.

La pubblicazione di tali dati ha scatenato la curiosità di molti e, considerando come il mondo della politica sia colmo di professionisti, viene naturale chiedersi chi guadagni di più. Un calcolo che dunque va al di là degli introiti dovuti al proprio servizio per lo Stato. Il nome del parlamentare paperone si trova tra le fila di Forza Italia e non è propriamente un politico di vecchia data.

I motivi per i quali è noto ai più sono infatti differenti e legati al mondo del calcio. Si tratta di Adriano Galliani, ex direttore sportivo del Milan di Silvio Berlusconi. Oggi il dirigente è impegnato come amministratore delegato del Monza in serie C, ancora al fianco dell’ex premier. Al tempo stesso ricopre ruoli al vertice in Fininvest e Costa Turchese. Nel solo 2017 il suo imponibile è stato di 10.6 milioni di euro, stando a quanto ricostruito da Il Fatto Quotidiano, che ha passato in rassegna i documenti consegnati al Senato dai parlamentari.

Il suo addio al Milan è stato ufficializzato nel 2017, dopo il precedente passaggio di consegne tra lui e Barbara Berlusconi nel 2013. Una volta chiuso il capitolo rossonero, Galliani si è presentato alle elezioni politiche di quest’anno, candidandosi con Forza Italia e risultando eletto come senatore. In ambito sportivo resta una figura di assoluto prestigio, come dimostra il suo titolo di ambasciatore della serie C verso la serie A.

Guardando ai dati forniti, si scopre infine che anche il secondo posto è targato Forza Italia. Alle spalle di Galliani infatti, con una differenza enorme di reddito imponibile, troviamo l’avvocato Niccolò Ghedini, che nel 2017 ha dichiarato 2.1 milioni di euro.