Paradisi fiscali, anche 4 paesi Ue nella blacklist

Irlanda, Lussermburgo, Olanda e Malta dovrebbero essere inclusi nella lista nera dei paradisi fiscali che l’Ue pubblicherà la prossima settimana, sull’onda dello scandalo dei Paradise papers. Lo sostiene Oxfam​, che lancia l’allarme sul rischio che dalla riunione dell’Ecofin di martedì prossimo esca una lista nera “sfumata di grigio”, “annacquata e poco attendibile“, frutto di “forti pressioni politiche interne ed esterne”.

I CRITERI – Oxfam ha compiuto un’accurata valutazione basandosi sui criteri indicati dall’Ue per l’inserimento nella black list: trasparenza, corretta imposizione fiscale e partecipazione ai fori internazionali sulla tassazione.

35 PAESI FAVOREVOLI ALL’EVASIONE – In base a questi tre criteri, secondo Oxfam, potrebbero essere bollati come favorevoli agli evasori almeno 35 Paesi e territori extra Ue dei 92 presi in esame. Si tratta di Albania, isole Faroe, Anguilla, Macedonia, Oman, Antigua e Barbuda, Gibilterra, Palau, Aruba, Groenlandia, Serbia, Bahamas, Guam, Singapore, Bahrain, Hong Kong, Svizzera, Bermuda, Jersey, Taiwan, Bosnia Erzegovina, isole Marshall, Trinidad e Tobago, isole Vergini britanniche, Mauritius, Emirati arabi uniti, isole Cook, Montenegro, isole Vergini americane, isole Cayman, Nauru, Vanuatu, Curacao, Nuova Caledonia.

LISTA NERA EUROPEA VUOTA – “La presidenza Ue, attualmente appannaggio di Malta – si legge in una nota – si è pubblicamente espressa a favore di una lista nera europea ‘vuota’“, mentre la Svizzera, “uno dei paesi sotto esame, ha dichiarato senza mezzi termini di aspettarsi di non essere inserita in lista”.

Leggi anche:

Da Berlusconi ai Legionari di Cristo: i nomi italiani nei ‘Paradise Papers’

Tasse: quella linea sottile tra inferno e paradiso (fiscale)

Arriva la web tax dal 2019: atteso gettito di 114 milioni di euro

Paradisi fiscali, la classifica dei paesi dove si pagano meno tasse

Il Governo cancella la blacklist dei paradisi fiscali

Paradisi fiscali: Marchionne e Vettel pagano le tasse in Svizzera