Pagamenti con Pos, nuove scadenze: più tempo per l’invio dei dati

Sono stati prorogati i termini per le comunicazioni dei dati POS all’Agenzia delle Entrate. Con un nuovo provvedimento, l’Agenzia ha deciso di concedere più tempo per l’invio dei dati delle operazioni giornaliere con strumenti di pagamento elettronico: tenuto conto delle difficoltà tecniche degli operatori a rispettare i termini, ha modificato le scadenze fissate in precedenza.

Pagamenti con POS, nuove scadenze per la comunicazione dei dati

Ci sarà più tempo per trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione sui dati Pos. Queste le nuove scadenze:

per i pagamenti con POS dal 1° settembre la trasmissione decorrerà dal 5 settembre, con scadenza entro il 15 ottobre;

le operazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, invece, slittano alla scadenza del 30 novembre.

La precedente scadenza prevedeva l’invio entro il 5 settembre per le transazioni dal 1° settembre ed entro il 31 ottobre per quelle contabilizzate tra gennaio e agosto.

Inoltre è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione del flusso informativo che, in base alle precedenti indicazioni, doveva essere inviato entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione.

È disposto, ora, che a regime, i dati dovranno essere trasmessi entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione.