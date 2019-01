Nuove detrazioni entrano nel 730: ecco quali

editato in: da

Archiviata la stagione dichiarativa 2018, l’Agenzia delle Entrate si prepara al 2019 pubblicando online le bozze del prossimo 730, che interessa i lavoratori dipendenti e i pensionati. La bozza del 730/2019, completa di istruzioni, è consultabile sul sito dell’Agenzia. Fra le novità diverse nuove detrazioni, per lo più previste dalla manovra 2018.

Fra le principali novità:

le detrazioni sui lavori di ristrutturazione. Confermate le principali agevolazioni su ristrutturazione edilizie e bonus energia nella misura degli anni precedenti, quindi rispettivamente al 50 e 65%, sono state introdotte delle nuove fattispecie.

Il bonus giardini, ovvero una detrazione al 36%, fino a un massimo di 5mila euro, per i lavori di sistemazione a verde di aree scoperte private, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi, coperture a verde, giardini pensili.

Detrazione per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati contemporaneamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica: il sisma bonus è all’80% per il passaggio a una classe di rischio inferiore, oppure dell’85% se il passaggio è a due classi di rischio inferiori.

Detrazione del 19% sui premi per assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari ad uso abitativo.

Altra nuova detrazione di rilievo, quella relativa agli abbonamenti al trasporto pubblico: detrazione IRPEF del 19% per abbonamento al trasporto pubblico fino a 250 euro (comma 28, legge 205/2017). Segnaliamo infine la detrazione al 19% sull’acquisto di strumenti specifici per gli studenti con disturbi dell’apprendimento, le agevolazioni al 30% per le erogazioni liberali in favore di Onlus e associazioni di promozione sociale e al 35% per le organizzazioni di volontariato.

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il 730 precompilato a partire dal 15 aprile, i termini di presentazione sono gli stessi dell’anno scorso: entro il 23 luglio, oppure il 7 lulgio per chi effettua la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta.