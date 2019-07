Nuova Imu in arrivo, fusione di quella attuale con la Tasi: cosa prevede

editato in: da

Si torna a parlare della cosidetta “nuova Imu”. La proposta di legge depositata alla Camera lo scorso dicembre, che prevede la fusione tra Imu e Tasi, è attualmente in audizione davanti alla Commissione Finanze della Camera, dove sono stati ascoltati tra gli altri Confedilizia e Ance.

COS’È – Un’unica imposta che dovrebbe diventare la tassa principale su seconde case e immobili aziendali. Il piano, come spiegato da Alberto Gusmeroli (Lega) vice presidente della commissione Finanze della Camera e primo firmatario del testo, prevede una semplificazione nella determinazione dell’imposta con un unico testo normativo che disciplina le imposte dirette locali sugli immobili.

IPOTESI SGRAVI PER ALCUNE TIPOLOGIE IMMOBILIARI – Non solo semplificazioni, la nuova Imu adesso punta a prevedere sconti mirati per alcune categorie di immobili, in particolare case sfitte o occupate abusivamente o ancora capannoni delle imprese che hanno chiuso la produzione.

OBIETTIVO – Obiettivo della nuova Imu è semplificare e ricondurre a un unico testo normativo la disciplina dell’imposizione immobiliare diretta locale.

Secondo i dati forniti dal MEF, il gettito complessivo è di oltre 17 miliardi di euro (16 miliardi e 190 milioni per l’IMU e un miliardo e 136 milioni per la TASI).

L’imposta va a definire come regime per l’aliquota massima il 10,6 per mille come somma delle due tasse. “L’idea è fare un’unica imposta, neutra. Insomma, semplificare oggi per ridurre l’imposta domani – aggiunge Gusmeroli – . È un mix virtuoso. Ridurre la tassazione e semplificare i sistemi è il modo migliore per far emergere il sommerso e far crescere l’economia”.

LA NUOVA IMU, I PUNTI – La proposta di legge si compone di tredici articoli. L’obiettivo è riformare complessivamente l’imposizione immobiliare comunale nell’ottica di semplificarla, unificando l’Imu e la Tasi, secondo i seguenti princìpi: