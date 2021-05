Novità 730/2021: rimodulazione delle detrazioni in base al reddito

editato in: da

Dall’anno di imposta 2020 la detrazione per alcune delle spese indicate nella sezione I del modello dichiarativo varia in base all’importo del reddito complessivo. Ecco come e per quali redditi.

L’art.1 c. 629 della Legge 160/2019 prevede che dal 1° gennaio 2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art.15 del Tuir spettano:

per l’intero importo della spesa sostenuta, qualora il reddito complessivo del contribuente sia pari o inferiore a euro 120.000,00 ;

della spesa sostenuta, qualora il reddito complessivo del contribuente sia ; per la parte corrispondente al rapporto tra euro 240.000,00 diminuiti del reddito complessivo ed euro 120.000,00, qualora il reddito complessivo del contribuente superi euro 120.000,00, applicando quindi la seguente formula: X= (240.000 – reddito complessivo) /120.000;

al rapporto tra euro 240.000,00 diminuiti del reddito complessivo ed euro 120.000,00, qualora il reddito complessivo del contribuente superi euro 120.000,00, applicando quindi la seguente formula: X= (240.000 – reddito complessivo) /120.000; nessuna detrazione è prevista se il reddito complessivo del contribuente supera euro 240.000,00.

Come si determina il reddito complessivo?

Ai fini della rimodulazione in esame, il reddito complessivo viene determinato:

al netto del reddito relativo all’abitazione principale e relative pertinenze (seguendo quanto previsto per l’applicazione delle detrazioni per carico di famiglia e di lavoro dipendente);

del reddito relativo all’abitazione principale e relative pertinenze (seguendo quanto previsto per l’applicazione delle detrazioni per carico di famiglia e di lavoro dipendente); al lordo del reddito assoggettato al regime forfetario (Legge 190/214);

del reddito assoggettato al regime forfetario (Legge 190/214); al lordo del reddito assoggettato a cedolare secca sulle locazioni.

Le spese interessate dalla rimodulazione sono le seguenti da indicare al Rigo E8/10 – RP 8/10 codici:

Le detrazioni che non rientrano in tale computo sono quelle previste dall’art. 15, c.3-quater del Tuir, per le quali spetta la detrazione indipendentemente dall’ammontare del reddito complessivo:

degli interessi passivi per prestiti o mutui agrari (c. 1 – lett. a);

degli interessi passivi su mutui ipotecari per acquisto (c-1 lett. b) o costruzione dell’abitazione principale (c. 1-ter);

delle spese sanitarie (c. 1, lett. c) ad esempio le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, c. 1, lett. b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, ecc.

Rita Martin – Fisco 7