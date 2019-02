Modello Isee 2019: nuovo periodo di validità e scadenza

editato in: da

Sono state modificate scadenza e validità della Dichiarazione sostitutiva unica, relativa all’Isee 2019. Lo comunica l’Inps, con un messaggio comunicato sul suo portale: le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 sono valide dal momento della presentazione sino al 31 dicembre 2019, mentre quelle presentate dal 1° settembre al 31 dicembre 2019 sono valide dal momento della presentazione al 31 agosto 2020.

È una notizia molto importante, perché da queste date dipende la durata del documento da richiedere per certificare l’indicatore della situazione familiare per accedere alle prestazioni erogate dallo Stato, come ad esempio il reddito di cittadinanza, le cui domande partiranno dal 6 marzo 2019, la pensione di cittadinanza e molti altri sussidi.

QUANTO DURA LA DSU, NOVITA’ – L’importante chiarimento dell’Inps specifica quindi i nuovi periodi di validità delle Dichiarazione per il 2019, che sono i seguenti: