Riforma fiscale, meno tasse sul lavoro in Italia: il parere OCSE

Necessaria anche, secondo l'Organizzazione con sede a Parigi, una maggior equità fiscale per tutti, alleggerendo il carico sulla classe media. Così come si rende prioritario aumentare le tasse su immobili ed eredità, sotto la media internazionale.

Crescita, dunque, più robusta del previsto. Numeri in scia ai quali, secondo quanto ricostruisce Reuters, il MEF starebbe valutando di abbassare le stime del rapporto deficit/pil 2021 di almeno 1,8 punti percentuali, dall'11,8% di aprile a un dato sotto il 10%.Secondo la fonte di Reuters, una crescita del PIL vicina al 6% potrebbe migliorare il rapporto con il deficit di quasi un punto percentuale, andando ad impattare direttamente sul quoziente debito/PIL che potrebbe attestarsi sotto il 159,8% previsto dal Ministero dell'Economia lo scorso aprile, nuovo massimo dalla Seconda guerra mondiale.

A fare da ago della bilancia, la manovra per il 2022 che si annuncia decisamente più "snella” visto che la maggioranza degli interventi sarà finanziata con il tesoretto arrivato da Bruxelles per il Recovery Plan. Ma il percorso è sempre ad ostacoli visto che serviranno risorse per la mini riforma delle pensioni con Quota 100 in scadenza alla fine dell’anno, i nuovi ammortizzatori, i fondi per la sanità e le cosiddette spese indifferibili: si parte da un'ipoteca da almeno 20 miliardi.