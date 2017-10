Manovra, arrivano le detrazioni per le tessere di bus e treni

Uno sconto del 19% a chi fa l’abbonamento a bus e treni. È una delle misure contenute in una bozza della manovra, che potrebbe essere oggetto di ulteriori limature. Nel testo visionato in anteprima dall’Ansa, si parla di detrazioni fiscali per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detraibilità dell’imposta lorda è fissata al 19% per un importo delle spese non superiore a 250 euro all’anno.

Arrivano, inoltre, per “la prima volta le agevolazioni fiscali per buoni Tpl. Le somme rimborsate dal datore di lavoro o direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto di biglietti per bus e treni non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente, così come avviene per i buoni pasto”.

Tra le altre novità contenute nel provvedimento:

Sconto 22% per polizze contro calamità : arriva una nuova detrazione fiscale sulle assicurazioni contro le calamità naturale. Secondo quanto prevede una nuova bozza della manovra e che potrebbe essere oggetto di ulteriori limature prima dell’arrivo in Parlamento, si amplia lo sconto del 22% già previsto per le polizze vita a quelle stipulate, a partire dal 2018, contro ogni tipo di evento calamitoso a protezione della casa.

: arriva una nuova detrazione fiscale sulle assicurazioni contro le calamità naturale. Secondo quanto prevede una nuova bozza della manovra e che potrebbe essere oggetto di ulteriori limature prima dell’arrivo in Parlamento, si amplia lo sconto del 22% già previsto per le polizze vita a quelle stipulate, a partire dal 2018, contro ogni tipo di evento calamitoso a protezione della casa. 100 mln per test mezzi pubblici anti-smog: a partire dal 2019 ci saranno 100 milioni l’anno da destinare a “progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile” proposti da comuni e città metropolitane, a valere sul fondo ad hoc creato con la finanziaria per il 2016. La norma, spiega la relazione illustrativa, è finalizzata all’attuazione degli indirizzi contenuti nel Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, e consentirà di accelerare, in maniera significativa, il processo di rinnovo del parco rotabile con l’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, con effetti in termini di miglioramento della qualità dell’aria e del servizio offerto ai cittadini.

