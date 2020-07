Luglio, ingorgo fiscale per le Partite Iva. Proroga a settembre?

editato in: da

Il 20 luglio prossimo ben 246 scadenze fiscali attendono alla cassa i contribuenti italiani. Un vero e proprio ingorgo fiscale che ha spinto i commercialisti a chiedere al governo un nuovo rinvio al 30 settembre, dopo la proroga concessa a causa della pandemia dal 30 giugno al 20 luglio. Sono ben 4,5 milioni le Partite Iva chiamate alla cassa.

Le scadenze

Queste le scadenze principali del mese di luglio:

16 luglio

Versamento ritenute e contributi per i sostituti di imposta, più versamento dell’Iva mensile.

Finestra per gli ammortizzatori sociali per le aziende che non richiedono l’anticipazione.

Pagamento diritto annuale alla Camera di Commercio, imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre per importi superiori a 1.000 euro.

Versamento imposte e contributi previdenziali e assistenziali sulla base della dichiarazione dei redditi per titolari di partita iva e soci di società.

Trasmissione elenchi Intrast del II° trim. 2020 e mensili di giugno 2020.

Versamento imposte dichiarazione dei redditi soggetti diversi dai titolari di partita iva con maggiorazione dello 0,4%.

Presentazione modello per i rimborsi Iva trimestrale e quello per le operazioni effettuate con l’estero nel II° trimestre 2020. (fonte Ansa)

Commercialisti: “Serve un’altra proroga”

L’Istituto nazionale tributaristi (Int) ed il Consiglio nazionale dei commercialisti chedono a gran voce una ulteriore proroga dopo lo slittamento da giugno a luglio. Il 30 settembre la data più giusta, in considerazione delle oggettive difficoltà finanziarie di una platea (si pensi ai 4,5 mln di partite Iva) in ginocchio per le conseguenze della pandemia.

E del resto in ginocchio sono anche le casse dell’Erario, dopo la sospensione dei versamenti delle tasse di marzo, aprile e maggio. Le entrate tributarie e contributive sono diminuite di 22,3 miliardi (-8,4%) nei primi 5 mesi del 2020 rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente.